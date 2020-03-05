Туман не отразился на работе бакинского аэропорта
БАКУ/Trend - Несмотря на наблюдаемый в столице туман, Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работу в нормальном режиме.
Об этом сообщили Trend в пресс-службе AZAL.
Согласно сообщению, прилет и вылет самолетов осуществляется в соответствии с установленным графиком.
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