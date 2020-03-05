Туман не отразился на работе бакинского аэропорта

БАКУ/Trend - Несмотря на наблюдаемый в столице туман, Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работу в нормальном режиме.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе AZAL.

Согласно сообщению, прилет и вылет самолетов осуществляется в соответствии с установленным графиком.