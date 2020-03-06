Оглашено число иностранцев, работающих в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - По данным на конец 2019 года, в Азербайджане число иностранцев и лиц без гражданства, имеющих действительные разрешения на оплачиваемый труд на территории страны, составляло 5 466 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомстат.

Из них 31,8% имели разрешения на работу в горнорудной промышленности, 30,5% - в строительстве, 10,7% - в перерабатывающей промышленности, 6,5% - в образовательной, 3,7% - в сфере размещения туристов и общепита, 2,7% - в торговле и ремонте транспортных средств, 2,7% - в сфере оказания населению социальных услуг и услуг по здравоохранению и 11,4% - на работу в других сферах.

По предварительной информации 2019 года, среднемесячное количество отработанных часов, приходящееся на одного работника, составило 151,8 часа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)