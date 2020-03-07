В Национальной арене гимнастики всегда безупречная организация соревнований - зрительница

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики всегда безупречная организация соревнований, сказала в субботу Trend зрительница первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy Гюльнара Дамирова.

"Мой сын Рамин Дамиров – спортсмен, участник турнира. Сын уже одиннадцать лет занимается гимнастикой. Отдать его в спорт - инициатива моего супруга, потому что он видел, что ребенок растет активным, и у него есть способности. Скажу, что для наших гимнастов созданы прекрасные условия, чтобы они занимались спортом, тренировались и достигали успехов в деле, которое выбрали. Тренера вкладывают много труда в своих воспитанников. Зачастую тренировочный процесс требует от спортсменов много сил, занимает много времени, но самое главное, чтобы был результат. Желаю всем нашим гимнастам удачи и больших высот в спорте", - сказала она.

Гюльнара Дамирова, которая неизменно посещает мероприятия в Национальной арене гимнастики, подчеркивает, что соревнования здесь всегда проводятся на высоком уровне.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих в Национальной арене гимнастики в Баку, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. В первый день турнира прошли квалификационные соревнования, во второй день состоятся финалы по отдельным снарядам.

AGF Junior Trophy станет тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

Азербайджан на турнире AGF Junior Trophy представляют Рамин Дамиров, Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде и Агакязым Рустамов. Вне соревновательной программы в турнире также выступает азербайджанский гимнаст Самед Мамедли.

(Автор: Джани Бабаева)