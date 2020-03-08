Украинский гимнаст завоевал "золото" Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнении на гимнастическом коне

Общество 8 марта 2020 13:12 (UTC+04:00)
Украинский гимнаст завоевал "золото" Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнении на гимнастическом коне

БАКУ /Trend/ - Спортсмен из Украины Радомир Стельмах показал лучший результат (13.500 балла) на первом Международном турнире по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнении на гимнастическом коне, сообщает в воскресенье Trend.

Второе место с результатом 13.350 балла занял Дачи Долидзе (Грузия), на третьей позиции расположился Микита Мельников (Украина), получивший от судей 13.250 балла.

Азербайджанский гимнаст Расул Ахмедзаде с результатом 10.950 балла занял восьмую позицию.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих в Национальной арене гимнастики, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. AGF Junior Trophy стал тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

(Автор: Джани Бабаева)

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