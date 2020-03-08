Мансум Сафаров завоевал еще одну медаль Международного турнира AGF Junior Trophy

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен Мансум Сафаров с результатом 12.550 балла занял второе место на первом Международном турнире по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнении на снаряде кольца, сообщает в воскресенье Trend.

На первом месте - Владимир Костюк (13.000 балла, Украина), на третьем месте - Керем Шенер (12.500 балла, Турция).

Азербайджанский гимнаст Рамин Дамиров с результатом 12.250 балла занял шестую позицию.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих в Национальной арене гимнастики, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. AGF Junior Trophy стал тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

(Автор: Джани Бабаева)