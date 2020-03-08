В Баку прошла церемония награждения победителей Международного турнира AGF Junior Trophy по отдельным снарядам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy в опорном прыжке, упражнениях на параллельных брусьях и перекладине, сообщает Trend.

В опорном прыжке первое место занял спортсмен, выступающий за Китайский Тайбэй Хуанг Йен-Чанг, на втором месте украинский гимнаст Владимир Костюк, на третьем месте спортсмен, представляющий Китайский Тайбэй Чуанг Чиа-Лунг.

Награды победителям и призерам вручили менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Намиг Бадирханов, судья международной категории Халил Гусейнов, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Фарид Мамедзаде.

В упражнении на параллельных брусьях золотую медаль завоевал турецкий гимнаст Мерт эфе Киличер, "серебро" у спортсмена, представляющего Китайский Тайбэй Хуанг Йен-Чанг, бронзовая медаль досталась украинскому гимнасту Назару Васильковскому.

Награды победителям и призерам вручили директор соревнований Наталья Буланова, директор Бакинской школы гимнастики Хагани Фараджев, директор SmartScoring Кямран Рамазанов.

В упражнении на перекладине первое место занял Владимир Костюк (Украина), на втором месте - Чуанг Чиа-Лунг (Китайский Тайбэй), на третьем месте - Хасан Булут (Турция).

Награды победителям и призерам вручили член местного организационного комитета Лала Магеррамова, заместитель директора Национальной арены гимнастики Нармина Гулиева, член организационного комитета Руслан Эйвазов.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые провела Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, прошедших в Национальной арене гимнастики, приняли участие юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. AGF Junior Trophy стал тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)