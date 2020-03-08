Тренер доволен результатом моего выступления – азербайджанский гимнаст Мансум Сафаров

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Мансум Сафаров, завоевавший серебряные медали Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy в вольном упражнении и в упражнении на снаряде кольца остался доволен итогом соревнований. Об этом гимнаст сказал в воскресенье Trend.

Напомним, что у гимнаста также есть бронзовая медаль турнира AGF Junior Trophy в командном зачете.

"Соревнования прошли трудно, были сильные соперники, особенно хочу выделить гимнастов из Украины, Турции, а также спортсменов, представляющих Китайский Тайбэй. Рад, что смог завоевать серебряные медали. Самое главное, что тренер доволен результатом моего выступления. Признаюсь, очень хотел завоевать "золото", но не получилось, в следующий раз обязательно постараюсь добиться желаемого", - сказал он.

Мансум Сафаров добавил, что выступать на родной арене очень ответственно, и зрители своей поддержкой очень помогают гимнастам.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые провела Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, прошедших в Национальной арене гимнастики, приняли участие юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. AGF Junior Trophy стал тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

(Автор: Джани Бабаева)