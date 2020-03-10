Названы приоритетные направления программы самозанятости в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Отныне в Азербайджане будет отдано предпочтение во время привлечения к программе самозанятости лицам, подвергшимся бытовому насилию.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, осуществляется меры по предоставлению этим лицам психологической и правовой помощи.

В рамках социальных проектов, реализуемых при поддержке минтруда, в последние годы созданы центры помощи для людей вышеупомянутой группы.

Отныне во время привлечения к программе самозанятости наряду с лицами с ограниченными физическими возможностями, вынужденными переселенцами, членами семей шехидов, а также семей, получающих адресную социальную помощь, и другими социально уязвимыми группами, предпочтение также будет отдано лицам, подвергшимся бытовому насилию, что устранит экономическую зависимость этих людей от какого-либо лица, создаст условия для независимого обеспечения своих нужд.

Отметим, что из 10 352 граждан, привлеченных к программе самозанятости в 2019 году, 6 400 (61,8 процента) - лица из социально уязвимых групп.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)