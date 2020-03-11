Последняя статистика от ВОЗ по коронавирусу в мире

БАКУ/Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) огласила статистические данные и показатели риска на 11 марта по коронавирусу, сообщает в среду Trend.

Как говорится в сообщении, число подтвержденных случаев заражения увеличилось.

Так, число заразившихся в мире по 119 странам составило 119 220 человек. Число последних заразившихся 297. Скончались 4 299 человек, 25 из которых - новые скончавшиеся. До сегодняшнего дня от вирусной инфекции выздоровели 66 564 человек, 1400 из которых – новые вылечившиеся.

ВОЗ оценивает риск заражения в Китае, а также на региональном и глобальном уровнях очень высоким.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)