В здании Госслужбы автотранспорта Азербайджана проводится дезинфекция (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - В административном здании Государственной службы автомобильного транспорта Азербайджана проводится дезинфекция.
Об этом в четверг сообщили Trend в Госслужбе при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
Было отмечено, что с целью пресечения инфицирования коронавирусом COVİD-19 в административном здании Госслужбы предпринимаются профилактические меры.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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