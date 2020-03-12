В здании Госслужбы автотранспорта Азербайджана проводится дезинфекция (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В административном здании Государственной службы автомобильного транспорта Азербайджана проводится дезинфекция.

Об этом в четверг сообщили Trend в Госслужбе при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Было отмечено, что с целью пресечения инфицирования коронавирусом COVİD-19 в административном здании Госслужбы предпринимаются профилактические меры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)