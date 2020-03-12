Коронавирус не повлиял на планы по проведению Гран-при Азербайджана Формулы-1
БАКУ/Trend/ - Коронавирус не повлиял на планы по проведению соревнований Гран-при Азербайджана Формулы-1, сообщили в четверг Trend в Операционной компании Бакинского городского кольца.
Предусмотренные работы идут по плану, каких-либо изменений нет.
В компании также добавили, что нормально идет также продажа билетов, и мер по демонтажу зрительской трибуны или сокращению числа зрителей не предусматривается.
Напомним, что очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-1 Гран-при Азербайджана должен состояться 5-7 июня 2020 года.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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