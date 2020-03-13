Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело встречу в связи с коронавирусом (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана провело встречу с предпринимателями туристической сферы, чтобы изучить влияние на этот сектор коронавирусной инфекции (COVİD-19), распространенной в мире, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.