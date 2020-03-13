Нагиф Гамзаев: Взаимное доверие лидеров Азербайджана и Туркменистана способствует развитию двусторонних отношений

Одна и та же этническая, культурная и религиозная принадлежность туркменского и азербайджанского народов заложила основу для того, чтобы две страны на протяжении веков жили в мире и дружно соседствовали.

Об этом заявил народный депутат Нагиф Гамзаев.

Депутат отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном, особенно в последние годы, продолжает расширяться. Под руководством Президента Ильхама Алиева в азербайджано-туркменских отношениях были достигнуты положительные результаты в экономической, гуманитарной, транспортной и других областях.

Сегодняшний официальный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан и встреча глав государств, в ходе визита, обмен мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами, подписание соглашений по важным направлениям сотрудничества является наглядным подтверждением высокого уровня отношений.

В результате обсуждений, проводимых на высоком уровне были достигнуты договора и подписаны высоковажные документы, что дает основание о том, что в ближайшее время сотрудничество между двумя странами будет еще более расширенным.

Дружеские и добрососедские отношения между нашими странами также были успешными в реализации крупных энергетических и транспортных проектов.

Понятно, что дружественные отношения между Азербайджаном и Туркменистаном имеют прямое отношение к Центральной Азии, Каспию и Кавказу. Самый короткий и удобный способ соединить Центральную Азию с Кавказом - через Туркменистан и Азербайджан с помощью Каспийского моря. Таким образом, дружественные отношения между этими странами позволяют государствам региона, используя вышеупомянутый маршрут, легко экспортировать товары на мировой рынок, а также транспортировать импортируемые товары самым коротким и дешевым способом. Это фактор, который напрямую влияет на экономику стран и благосостояние населения. Дружба между двумя странами способствует повышению мирной атмосферы и взаимопонимания в Каспийском бассейне в целом.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, являющаяся продуктом инициативы и политической воли Президента Азербайджана, способствовала более широкому его использованию Туркменистаном, находяшигося в самом сердце Евразийского континента. Эта линия позволит Туркменистану получить доступ к европейским рынкам с минимальными затратами и получать доход.

Многосторонние реформы, проводимые в нашей стране, шаги, предпринятые в направлении развития неэнергетического сектора, и достигнутые результаты всегда были интересны для братского Туркменистана. В то же время путь развития, который прошел Туркменистан в последние годы, всегда был в центре внимания нашей страны. Взаимное доверие, дружба и братские отношения между лидерами двух стран открыли широкие возможности для сотрудничества, развития отношений между Азербайджаном и Туркменистаном и сделали необходимыми их тесную взаимосвязь.