В Азербайджане запускают информационный сайт о коронавирусе (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Центр общественного здравоохранения и реформ минздрава разрабатывает новый интернет-сайт с целью борьбы и профилактики коронавирусного заболевания (COVID-19), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

На веб-сайте www.koronavirus.az , который будет предоставлен в пользование на следующей неделе, будут размещаться материалы и подтвержденная информация о данной эпидемии.

Как известно, в настоящее время новостные сайты и социальные сети каждый день распространяют необоснованные материалы в связи с этим заболеванием, часть которых не только являются лживыми, но и создают серьезную угрозу для здоровья.

Цель создания сайта - представлять общественности достоверную информацию о коронавирусном заболевании (COVID-19), оперативно информировать о работе и профилактических мерах, проводимых минздравом Азербайджана.

На сайте широкой читательской аудитории будут представлены инструкции и рекомендации, материалы ВОЗ, Американского центра профилактики и контроля болезней (CDC), UNICEF и других международных организаций.

Материалы сайта также будут размещены в информационной рубрике о коронавирусе, созданной на сайте Центра общественного здравоохранения и реформ минздрава https://www.isim.az/az//pages/55-Koronavirus.

Центр приглашает все учреждения и предприятия к сотрудничеству для усиления мер по борьбе с заболеванием и профилактике, призывает население верить только подтвержденной и обоснованной информации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)