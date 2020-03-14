В Баку проведен рейд по незаконным пунктам забоя скота (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности (АПБ), МВД и представители местной исполнительной власти провели совместный рейд по незаконно работающим пунктам по забою скота в Бинагадинском районе Баку, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе рейда выяснилось, что во всех этих местах забой животных и хранение мяса осуществляется в антисанитарных условиях и без проведения ветеринарной экспертизы. Поэтому сотрудники исполнительной власти демонтировали железные устройства, используемые при забое животных.

Сотрудники Агентства дали указания лицам, занимающимся реализацией животного мяса, наладить свою работу в соответствии с требованиями законодательства и санитарно-ветеринарных норм, и осуществлять забой в централизованных современных пунктах.

Агентство продолжит осуществлять жесткие меры по пресечению незаконных случаев деятельности по забою скота и реализации животного мяса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)