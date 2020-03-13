Главный инфекционист: Нужно предпочитать натуральные и здоровые продукты в борьбе с короновирусом

Общество 13 марта 2020 21:36 (UTC+04:00)
Главный инфекционист: Нужно предпочитать натуральные и здоровые продукты в борьбе с короновирусом

БАКУ /Trend/ - Граждане должны предпочитать натуральные и здоровые продукты с целью борьбе против короновируса.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров для представителей СМИ в связи с коронавирусом главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

Напомним, сегодня оперативный штаб кабинета министров Азербайджана принял некоторые меры социальной изоляции, включая отмену всех массовых мероприятий, приостановку деятельности кинотеатров, музеев и театров, развлекательных центров, спортивных залов по всей стране и другие меры

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