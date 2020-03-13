Оперативный штаб: Ситуация в нашей стране не является пандемией (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В мире распространяется коронавирус, наблюдается пандемия. Но ситуация в нашей стране не является пандемией.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров для представителей СМИ в связи с коронавирусом пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, Оперативный штаб принял новые решения, чтобы избежать ухудшения ситуации.

"Торжественные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены. Согласно специальному режиму, многие массовые мероприятия были запрещены. Это не значит, что в стране ситуация очень тяжелая. Это - превентивные меры и они опережают события. В некоторых странах ситуация осложнилась из-за того, что там не были приняты превентивные меры. Сейчас государству и гражданам нужно быть солидарными. В отношении тех, кто не соблюдает специальный режим и создает ажиотаж будут приняты серьезные меры. Для этого в стране есть Министерство внутренних дел, и те, кто распространяет ложную информацию, будут привлечены к ответственности. Поэтому население должно быть внимательным. Не нужно доверять информации, не имеющей официального подтверждения", - сказал он.

Он отметил, что в Азербайджане ситуация лучше по сравнению с другими странами. "Не хотим, чтобы у нас ситуация была, как в других странах. В других странах решения были приняты после того, как ситуация ухудшилась. Мы же приняли это решение, чтобы опередить события. Просим у СМИ работать над этим для безопасности нашей страны. Правоохранительные органы предпримут меры, если будут новости, которую создадут дезинформацию или ажиотаж по этому поводу", - сказал Мамедов.

Он добавил, что усилен контроль за въездными в страну случаями.

Напомним, сегодня оперативный штаб кабинета министров Азербайджана принял некоторые меры социальной изоляции, включая отмену всех массовых мероприятий, приостановку деятельности кинотеатров, музеев и театров, развлекательных центров, спортивных залов по всей стране и другие меры.

(Автор: Ильхама Исабалаева)