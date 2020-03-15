Для возвращения граждан Азербайджана из Турции будут выделены чартерные рейсы

БАКУ /Trend/ - По причине временного приостановления взаимных поездок граждан Турции и Азербайджана воздушным и сухопутным путем с целью предотвращения распространения COVID-19, 15 марта 2020 года будут выделены чартерные рейсы для возвращения граждан Азербайджана в страну, передает Trend.

15 марта будут выполнены два рейса из Турции в Азербайджан, и два рейса в обратном направлении.

TK 332 IST-GYD - 08:55 только для граждан Азербайджана

TK 334 IST-GYD - 16:00 только для граждан Азербайджана

TK 333 GYD-IST - 13:45 только для граждан Турции

TK 335 GYD-IST - 20:50 только для граждан Турции

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По причине временного приостановления взаимных поездок граждан Турции и Азербайджана воздушным и сухопутным путем с целью предотвращения распространения COVID-19, 15 марта 2020 года будет предоставлена дополнительная информация о механизме возвращения лиц, желающих вернуться в Азербайджан.

Об этом сообщили Trend из Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Отмечено, что откроются чартерные рейсы для возвращения указанных лиц в Азербайджан. Лица, вернувшиеся из Турции, пройдут обследование и в случае необходимости будут помещены в карантин на 14-28 дней.