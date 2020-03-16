МЧС Азербайджана будет работать в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана перейдет на усиленный режим работы.

Об этом говорится в сообщении, распространенном МЧС, передает в понедельник Trend.

Согласно информации, в связи с профилактическими мерами, осуществляемыми в соответствии с поручением правительства Азербайджана для предотвращения угрозы распространения на территории страны коронавирусной инфекции (COVID-19), весь состав министерства будет работать в усиленном режиме в нерабочие дни во время праздника Новруз, включая субботу и воскресенье.