МЧС Азербайджана будет работать в усиленном режиме
БАКУ /Trend/ - Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана перейдет на усиленный режим работы.
Об этом говорится в сообщении, распространенном МЧС, передает в понедельник Trend.
Согласно информации, в связи с профилактическими мерами, осуществляемыми в соответствии с поручением правительства Азербайджана для предотвращения угрозы распространения на территории страны коронавирусной инфекции (COVID-19), весь состав министерства будет работать в усиленном режиме в нерабочие дни во время праздника Новруз, включая субботу и воскресенье.
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