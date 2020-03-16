В зданиях Госагентства автодорог Азербайджана проводится дезинфекция (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Исходя из требований и рекомендаций ВОЗ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) и в рамках решения Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана по данному вопросу Госагентство автомобильных дорог (ГААДА) осуществляет соответствующие меры, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

С этой целью в административном здании ГААДА, а также в подконтрольных ему административных зданиях, в том числе, вспомогательных строениях осуществляются необходимые меры по дезинфекции (в частности, кабинеты, коридоры, лестницы и фойе обрабатываются специальным раствором).

На входах в административные здания установлены устройства по измерению температуры тела и дезинфекционные диспенсеры.

Кроме того, сотрудники Агентства информируются о симптомах болезни и путях предотвращения его распространения, для чего демонстрируются видеоролики, вывешены объявления.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)