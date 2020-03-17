В Азербайджане выявлены еще 3 случая заражения коронавирусом - Оперативный штаб
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлено 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Эти лица, помещенные в больницы особого режима, находятся под наблюдением врачей, чувствуют себя нормально, их здоровье оценивается как стабильное.
В настоящее время в данных медучреждениях продолжаются соответствующее лечение всех больных коронавирусом, находящихся под врачебным контролем.
Штаб призывает граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров, принимая во внимание глобальную пандемию и широкое распространение вируса.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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