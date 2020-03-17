Хикмет Бабаоглу: В общественных отношениях важно чувство ответственности
Хикмет Бабаоглу: В общественных отношениях ответственность необходимо выдвигать на передний план
БАКУ/Trend/ - Коронавирусная инфекция широко распространилась в 162 странах, но отрадно, что в Азербайджане его динамика слабая.
Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат Хикмет Бабаоглу, сообщает во вторник Trend.
Он подчеркнул, что наряду с пандемией вируса опасна и "информационная пандемия". Людей необходимо своевременно и правильно информировать, чтобы не допустить рассеивание паники: «Нам необходимо выдвинуть вопрос ответственности в общественных отношениях. Тем не менее, азербайджанский народ сумел мобилизоваться в борьбе с вирусом».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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