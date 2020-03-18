В Азербайджане продезинфицированы суда (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO) продолжает профилактические меры в рамках соответствующего плана Кабмина, сообщает в среду Trend со ссылкой на пароходство.

Согласно установленному графику очередные работы по дезинфекции были проведены на судах «Вихрь 8», «Вихрь 6», «Сулейман Везиров», «Зульфи Гаджиев», « Айдын Мамедов», «Али Амиров», «Азербайджан», «Усухчай», принадлежащих ASCO, в ООО «Поликлиника водников», новом строящемся административном здании ASCO, а также в административном здании Каспийского морского проектного НИИ (ул. Ханлара, 48).

Дезинфекцию провела компетентная лицензированная компания.

Процесс был осуществлен под контролем сотрудников отдела по социальному развитию и транспорту ASCO.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)