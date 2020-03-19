В Азербайджане запущен информационный портал о коронавирусе (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане для информирования населения о коронавирусе запущен информационный портал www.koronavirusinfo.az , сообщает в четверг Trend.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане, профилактики заболевания, информирования и просвещения населения, Оперативный штаб при Кабинете министров создал информационный портал.

На портале предоставлена общая, подтвержденная информация о коронавирусе COVID-19, существующая ситуация в мире, о мерах, осуществляемых в Азербайджане по борьбе с вирусом, и оперативные новости.

До читателей доводится оперативная информация о правилах, инструкциях и рекомендациях азербайджанского правительства по защите здоровья населения.

Граждане в интерактивном режиме могут получить на сайте ответы на интересующие их вопросы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейнавлова)