Джейхун Байрамов: Коронавирус негативно сказался на общественной жизни во многих странах

БАКУ/Trend/ - Дети, привыкшие ежедневно посещать школу, теперь вынуждены сидеть дома. Однако, чтобы они не отставали от учебы, эффективно проводили время были организованы дистанционные уроки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, обращаясь к ученикам, преподавателям и родителям по случаю праздника Новруз.

Министр отметил, что согласно информации ЮНЕСКО в настоящее время свыше 800 миллионов учеников и студентов в более чем 100 странах остались вне учебного процесса.

«Коронавирус во многих странах негативно повлиял на повседневную жизнь людей. Закрылись школы и другие учебные заведения. Эти последствия не обошли стороной и нашу страну. Однако, чтобы ученики не отставали от учебной программы и эффективно проводили время были организованы дистанционные уроки. С 11 марта на каналах Mədəniyyət ("Культура") и ARB Günəş начата трансляция телеуроков в рамках программы «Время урока»», - сказал Джейхун Байрамов.

Он сообщил, что телеуроки охватывают все классы и большинство предметов.

«Надеюсь, что ученики воспользуются созданной для них возможностью, и в домашних условиях, выучив уроки, которые должны были быть проведены в классах, вернутся в школы после паузы полностью подготовленными. В этом деле им должны помочь и родители, создать условия для обучения дома. Уверен, что в ближайшее время все проблемы найдут своей решение, и образовательный процесс в учебных заведениях будет восстановлен»,- сказал Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)