AZAL: До сегодняшнего дня возвращены 1743 гражданина Азербайджана (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - До сегодняшнего дня AZAL осуществил 12 чартерных рейсов в Стамбул, Анкару, Анталию, Москву, Санкт-Петербург, Рим и Будапешт, обеспечив возвращение 1743 граждан Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL.

В связи с тем, что между многими государствами временно приостановлено транспортное сообщение с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) национальный авиаперевозчик Азербайджана - AZAL - осуществляет регулярные чартерные рейсы для обеспечения возвращения граждан на родину.

Согласно поручению азербайджанского правительства осуществляются все необходимые меры по возвращению граждан в Азербайджан. Весь персонал AZAL, включая членов экипажей, сотрудников авиакасс, продолжает работать в усиленном режиме.

AZAL еще раз призывает граждан отнестись с пониманием и быть сдержанными в нынешней чрезвычайной ситуации, с которым столкнулось большинство стран мира.

В стране осуществляются меры особого режима для предотвращения распространения коронавируса COVİD-19.

Каждое лицо, вернувшееся в страну, проходит врачебное обследование, и в случае необходимости помещается на карантин.

Поэтому дата возвращения в страну граждан устанавливается скоординированно с подготовительными работами Оперативного штаба при Кабмине. График чартерных рейсов, доставляющих граждан Азербайджана из-за рубежа, определяется в соответствии с готовностью больниц особого режима и мест карантина и другими деталями.

В первую очередь возвращаются граждане, имеющие обратный билет в Азербайджан, пожилые, лица, имеющие малолетних детей, и граждане, находившиеся на лечении за рубежом.

От других граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, требуется пройти регистрацию в посольствах и консульствах страны в государствах, где они находятся, и точно следовать установленному для возвращения графику, демонстрировать дисциплину, порядок и гражданскую ответственность в чрезвычайной ситуации, создавшейся в международной системе авиаперелетов, не допускать ажиотаж и провокацию.

AZAL еще раз доводит до сведения населения, что будет обеспечена бесперебойная отправка чартерных рейсов для возвращения граждан в Азербайджан.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)