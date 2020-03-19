В связи с праздником Новруз пенсии в Азербайджане выплатили раньше обычного

БАКУ /Trend/ - Выплата всех пенсий за март завершилась с опережением графика в канун праздника Новруз.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, сообщает в четверг Trend.

«Выплаты пенсий начались с первой недели марта, и процесс по всей стране уже завершен. Выплачены пенсии за март лицам с особыми званиями, военнослужащим, госслужащим и др. Также до праздников, раньше обычного выплачены пособия и стипендии», - отметил Талыбов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)