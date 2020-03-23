Энергооператор Азербайджана перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Общество 23 марта 2020 13:16 (UTC+04:00)
Энергооператор Азербайджана перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерэнержи» (энергооператор Азербайджана) присоединилось к мерам, осуществляемым в стране в рамках борьбы с угрозой коронавируса, сообщает в понедельник Trend.

ОАО «Азерэнержи» перечислило в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 1 миллион манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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