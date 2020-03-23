Энергооператор Азербайджана перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерэнержи» (энергооператор Азербайджана) присоединилось к мерам, осуществляемым в стране в рамках борьбы с угрозой коронавируса, сообщает в понедельник Trend.
ОАО «Азерэнержи» перечислило в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 1 миллион манатов.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Азербайджанские телезвезды и исполнители мугама присоединяются к флешмобу "Оставайся дома, твори дома" (ФОТО)
Министерство обороны: Изменения в связи с увольнением в запас военнослужащих срочной службы Азербайджанской армии не предусмотрены
Рабочая группа: Должно быть предотвращено сокращение численности работников работодателями в существующих условиях
Хикмет Бабаоглу: Пожертвование Президентом Ильхамом Алиевым годовой заработной платы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом является большим примером гражданственности