Какую продукцию будет разрешено продавать на ярмарках?

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на ярмарках может продаваться только сельскохозяйственная продукция, качество и безопасность которой отвечает требованиям технических нормативно-правовых актов по пищевой безопасности, имеющая документальное подтверждение происхождения и качества, произведенная зарегистрированными субъектами (за исключением семейных сельских хозяйств, годовой оборот которых установлен соответствующим органом исполнительной власти).

Об этом говорится в методической директиве Агентства пищевой безопасности по профилактике коронавируса на предприятиях, занимающихся торговлей продовольственной продукции - объекты оптовой и розничной продажи, рынки, ярмарки и др., сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Кроме того, организатор ярмарки должен обеспечить ее площадью, в соответствии с правилами и нормами ветеринарных, фитосанитарных, санитарно-эпидемиологических и экологических требований.

Организатор ярмарки должен обеспечивать регулярную чистку, уборку, мытье и дезинфекцию территории, где проводится ярмарка, прилавков, переносных средств.

Территория, где проводится ярмарка, до организации мест продажи и после работы ярмарки, должна быть продезинфицирована.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)