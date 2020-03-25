Azercell предлагает абонентам свыше 65 лет бесплатные услуги Мобильной Абонентской Службы!

В период напряженной глобальной ситуации, лидер рынка мобильной связи страны ООО «Azercell Telekom», продолжает реализацию инициатив, направленных на обеспечение безопасности и комфорта своих абонентов. В условиях особого карантинного режима, установленного Оперативным Штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики в связи с пандемией коронавирусной инфекции «COVID-19», Azercell призывает пользователей старше 65 лет не покидать свои дома и начиная с 25 марта 2020 года предоставляет им услуги Мобильной Абонентской Службы на безвозмездной основе.

Абоненты Azercell данной категории населения, смогут воспользоваться предложением обратившись в Телефонный Центр или Онлайн Абонентcкую Службу Azercell. Отметим, что на первоначальном этапе, бесплатная услуга Мобильной Абонентской Службы Azercell будет предоставлена абонентам старше 65 лет, проживающим в Баку и на Абшеронском полуострове, а в ближайшие дни, данная услуга будет доступна и для региональных абонентов компании.

Руководствуясь установленными мерами социальной изоляции, сотрудники Телефонного Центра и Онлайн Абонентcкой Службы оператора будут стараться оказать поддержку клиентам дистанционно, и направят обращение представителям Мобильной Абонентской Службы только в случае особой необходимости, как например, для смены сим-карты. Следует отметить, что компания предприняла ряд превентивных мер с целью защиты здоровья населения и своих работников, а также для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Так, мобильный оператор проинструктировал своих сотрудников, непосредственно контактирующих с абонентами, о необходимости соблюдения всех мер особого режима; сотрудники компании снабжены масками, перчатками, антисептическими средствами и изоляционной одеждой; в центрах обслуживания клиентов Azercell были установлены стеклянные настольные перегородки.

Наряду с этим, во всех Бакинских и региональных центрах обслуживания клиентов Azercell, в офисах «Azercell Exclusive» и официальных дилерских центрах Azercell регулярно проводятся дезинфекционные работы. На данный момент центры обслуживания клиентов работают в специальном режиме каждый день с 09:00 до 18:00.

Azercell не рекомендует своим абонентам покидать свои дома и посещать места массового скопления людей и прелагает им воспользоваться следующими альтернативными каналами обслуживания компании:

• Онлайн Абонентская Служба https://www.azercell.com/az/;

• Мобильное приложение “Kabinetim” и являющиеся его составной частью услуги чата https://www.azercell.com/my/login;

• Официальные страницы Azercell на Facebook, Twitter и Instagram;

• Телефонный Центр Azercell:

- Абоненты Фактурной линии: городской номер +994(012) 4905252 или короткий номер 6565/*1111

- Абоненты Нефактурной линии (SimSim) : городской номер +994(012) 4904949 или короткий номер 2002/*1111

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%.

Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".