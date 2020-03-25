Ректор БВШН Эльмар Гасымов пожертвовал месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ/Trend - Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов присоединился к инициативе Президента Ильхама Алиева. Он пожертвовал месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный по соответствующему решению Президента, сообщили Trend в БВШН.



Таким образом, ректор продемонстрировал свою поддержку превентивных мер, предпринимаемых в нашей стране в борьбе с пандемией COVID-19.