Ректор БВШН Эльмар Гасымов пожертвовал месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
БАКУ/Trend - Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов присоединился к инициативе Президента Ильхама Алиева. Он пожертвовал месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный по соответствующему решению Президента, сообщили Trend в БВШН.
Таким образом, ректор продемонстрировал свою поддержку превентивных мер, предпринимаемых в нашей стране в борьбе с пандемией COVID-19.
Лента новостей
Арзу Нагиев: Народ доверяет главе государства, и сегодня главная движущая сила Азербайджана - единство народа и власти
На промежуточных и вспомогательных дорогах Сумгайыта и Абшерона установлены полицейские посты (ФОТО)
Эльмар Мамедъяров принял посла Японии в Азербайджане в связи с завершением его дипломатической деятельности
Севиль Микаилова: Последние события еще раз показали, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел грандиозный путь развития
Фахрия Халафова обратилась к женщинам из 1,5 млрд людей, находящихся в социальной самоизоляции (ФОТО)
Агентство по развитию МСБ в Азербайджане перечислило средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (ФОТО)
Миграционная служба Азербайджана: Иностранцы могут получить разрешения на пребывание в онлайн-режиме
Обнародован план мероприятий по подготовке Азербайджана к участию в Летних олимпийских играх 2021 года