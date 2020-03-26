Чем проводить время в чайхане, сидели бы дома с семьями - народный артист

БАКУ /Trend/ - Коронавирус - это опаснейший вирус, с которым столкнулось человечество.

Об этом в четверг сказал Trend народный артист Азербайджана, доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, актер Али Нур.

Он отметил, что даже самые развитые страны мира бессильны в борьбе с этим вирусом.

"Этот вирус - реальная опасность для всех, независимо от возраста. Для пресечения этой угрозы мобилизовались государства, главы правительств, интеллигенция, ученые, одним словом все сознательные люди. Однако, все еще трудно слержать распространение вируса. Азербайджанское государство под руководством Президента Ильхама Алиева принимает все необходимые меры для защиты населения от этой напасти. Глава государства обратился к населению, и призвал всех соблюдать надлежащие меры безопасности, что крайне важно", - сказал Али Нур.

В борьбе с коронавирусом народный артист посоветовал людям не выходить из дома, изолировать себя.

"Призываю граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы защитить себя и свои семьи. Некоторые говорят, что сидеть дома скучно. С началом эры компьютеров, мобильных телефонов, люди разучились читать книги, что оказало на них негативное влияние. Это хороший шанс для людей, стремящихся к самосовершенствованию. Помимо этого, было бы лучше, если проводящие свое время в чайхане, сидели дома и уделяли внимание семьям. Для этого государство создало все условия. Если государство делает это ради вас, то и вы оставайтесь дома во имя безопасности вашей семьи и близких", - сказал Али Нур.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)