Оперативный штаб провел заседание в связи со специальным карантинным режимом - исполнительным властям даны серьезные указания

БАКУ/Trend/ - 26 марта в Кабинете министров под председательством премьер министра Али Асадова состоялось заседание оперативного штаба.

Как сообщили Trend из штаба, на заседании были обсуждены вопросы применения особого карантинного режима и ситуации с соблюдением гражданами требований режима, поднятые на основе обращений граждан.

Премьер Министр Али Асадов отметил, что безоговорочно должны соблюдаться требования особого карантинного режима и санитарно-эпидемиологических норм, а также усилить контроль за исполнением режима.

На заседании было отмечено, что за период применения особого карантинного режима 746 человек были привлечены к административной, и один человек к уголовной ответственности.

Органам исполнительной власти городов и районов дано строгое указание соблюдать особый карантинный режим и вести контролировать его.

Кроме того, были обсуждены и приняты соответствующие решения в области эвакуации граждан из-за рубежа, ситуации на карантинных территориях, а также вопросы лечения больных.