AZAL подготовил социальный видеоролик в поддержку мер борьбы с коронавирусом

БАКУ/Trend - AZAL подготовил социальный видеоролик в поддержку мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса, сообщили Trend в пресс-службе компании.

"В это непростое время вся страна объединилась в борьбе против угрозы распространения коронавируса COVID-19. Осознавая социальную ответственность, призываем всех оставаться дома, проявить заботу о близких и родных, особенно пожилых людях. Будем рядом, поддерживая их словом и делом", - говорится в сообщении.

Коллектив «Азербайджанских Авиалиний», работающий в усиленном режиме, эвакуируя сограждан на родину, также выражает огромную человеческую благодарность азербайджанским врачам. Они сегодня работают на передовой и они одни из первых, кто сталкивается с этой опасностью.

Будем солидарны! Лишь объединив усилия всех нас, мы победим эту опасную болезнь!