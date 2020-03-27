В Азербайджане продлены ограничения движения пассажирских поездов

БАКУ/Trend/ - Согласно информации Оперативного Штаба при Кабинете министров с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и возможных ее последствий, срок ограничения движения пассажирских поездов будут продлены до 20 апреля сообщили Trend в АЖД.

Согласно этому решению, пассажирские поезда Баку-Тбилиси-Баку, Баку-Беюк Кесик-Баку, Баку-Кочарли-Балакен-Баку, Баку-Астара-Хорадиз-Баку и Баку-Гянджа-Баку не будут осуществлять пассажироперевозки до 21 апреля.

Изменения в графике движения электропоездов в направлении Баку-Сумгайыт-Баку учитывая спрос пассажиров будут действовать до 6 апреля.