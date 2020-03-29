В Хызынском районе полиция продолжает просветительские меры в связи с коронавирусом (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Хызы сотрудники полиции продолжают проведение просветительских мер в связи с пандемией коронавируса, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Губинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Для обеспечения соблюдения правил объявленного особого карантинного режима, а также рекомендаций и требований Оперативного штаба при Кабмине сотрудники Хызынского РОП посредством служебных громкоговорителей информируют население на территории района и в поселках о мерах, предпринимаемых против распространения коронавирусной инфекции и применяемых правилах.

Отмечая важность пребывания некоторое время дома для защиты здоровья своего и близких, полиция сопровождает лиц старше 65 лет до дома.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)