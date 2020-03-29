В некоторых подземных пешеходных переходах в Баку ограничено движение

Общество 29 марта 2020 17:36 (UTC+04:00)
В некоторых подземных пешеходных переходах в Баку ограничено движение

БАКУ/Trend/ - В некоторых подземных пешеходных переходах в Баку ограничено движение, сообщили в воскресенье Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана,.

По информации Агентства, ввиду усиления особого режима карантина для пресечения распространения коронавирусной инфекции на территории страны ограничено движение в подземных пешеходных переходах, выходящих на приморский бульвар, парки и места отдыха.

Напомним, что с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане был объявлен особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и возможных осложнений. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой возрастной категории. За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, а также грузовиков, выезд и въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район ограничен, запрещено скопление граждан в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах в группы более 10 человек.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине мы еще раз призываем население страны строго соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров.

От граждан требуется соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае острой необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и соблюдать особый карантинный режим.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 21 раз
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 21 раз
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Loading Bars
Лента новостей
Число умерших в Британии пациентов с коронавирусом достигло 1 228 Европа 18:03
В Иране прошло предварительное тестирование лекарства от коронавируса Общество 18:01
Германия приняла 12 пациентов с коронавирусом из Италии и 30 из Франции Европа 18:00
Обзор нефтегазовых операций в Азербайджане за январь-февраль 2020 года Энергетика 17:57
Власти Китая объявили о прекращении распространения коронавируса внутри страны В мире 17:57
Севиль Микаилова: Солидарность и единство делают нас сильнее в борьбе с коронавирусом Политика 17:54
СМИ: Восемь человек погибли при крушении пассажирского самолета на Филиппинах В мире 17:54
В некоторых подземных пешеходных переходах в Баку ограничено движение Общество 17:36
На дороге в Бибиэйбат временно ограничивается движение транспорта Общество 17:33
В Азербайджане выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусом – Оперативный штаб Общество 17:21
В нефтяной столице Казахстана вводится режим карантина из-за угрозы коронавируса Казахстан 17:19
Число заразившихся коронавирусом в Нидерландах превысило 10 тыс. Европа 17:19
ПО «Азеригаз» возобновил работу в службах ASAN Общество 17:07
МВД: Продолжается контроль за соблюдением особого режима карантина в Азербайджане (ФOTO/ВИДЕО) Общество 16:53
Своевременный необходимый вид сервиса – AptekOnline.az (ВИДЕО) Экономика 16:48
Умайра Тагиева: Воздух в Баку заметно очистился за счет снижения числа автомобилей на дорогах Общество 16:45
Эльчин Гулиев и Кямаледдин Гейдаров встретились с лицами, помещенными на карантин (ФОТО) Общество 16:41
Обнародован объем перевалки грузов из Франции через порты Турции за январь-февраль 2020 года Турция 16:40
На ряде улиц и проспектов Баку проводятся ремонтные работы (ФOTO) Общество 16:34
Минздрав Азербайджана распространил общую просветительскую информацию о медицинских масках Общество 16:31
В Азербайджане продлены сроки уплаты налогов и подачи деклараций Финансы 16:31
Компания ТАДЖ запустила услугу доставки на дом (ФОТО) Общество 16:27
Жителей Стамбула призвали к самоизоляции на 48 часов Турция 16:16
Джазмен из Питера хочет посетить историческую родину Азербайджан - интервью (ФОТО) Интервью 16:04
Установлена личность человека, нанесшего ущерб природе в размере 4500 манатов Общество 16:01
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Текирдаг Турция 15:59
Обнародованы объемы перевалки грузов из Марокко через порты Турции за январь-февраль 2020 года Турция 15:58
В завтрашнем заседании парламента Азербайджана не будут участвовать депутаты старше 65 лет Политика 15:50
В январе-феврале 2020 года перевалка грузов из Украины через порты Турции превысила 2 млн тонн Турция 15:49
Азербайджанская компания увеличит производство дезинфицирующих средств Бизнес 15:45
Рамин Байрамлы: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем Общество 15:44
В Баку организуются еще 5 экспресс-маршрутов Общество 15:36
Таир Керимли: Самый надежный путь для того, чтобы защитить себя от коронавируса и предотвратить его распространение - это оставаться дома Политика 15:35
Названа общая сумма пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджана Общество 15:32
Муса Гулиев: В Азербайджане в рамках борьбы с коронавирусом защищаются интересы бизнеса и трудящихся Экономика 15:30
Президент Ильхам Алиев наградил Шафигу Мамедову орденом «Эмек» 1-й степени Политика 15:08
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Хопа Турция 14:58
В Западно-Казахстанской области впервые зафиксированы случаи заражения коронавирусом Казахстан 14:50
Названы объемы производства нефтехимической продукции в Иране Экономика 14:47
В парламенте Азербайджана прошла первая видеоконференция Политика 14:30
В Испании за сутки свыше 800 человек умерли из-за коронавируса Европа 14:29
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий черноморский порт Эрегли Турция 14:24
В Баку из-за нарушения правила дистанции предупреждены 26 перевозчиков - Госслужба Общество 14:14
В Хызынском районе полиция продолжает просветительские меры в связи с коронавирусом (ФОТО) Общество 13:56
В январе-феврале 2020 года перевалка грузов из России через порты Турции превысила 9 млн тонн Турция 13:54
Новые случаи инфицирования коронавирусом подтверждены в Казахстане Казахстан 13:52
Шабнам Гасанова: Сегодня девиз "Мы сильны вместе" стал главным призывом для населения Азербайджана Политика 13:47
Минкультуры Азербайджана начало новый проект Общество 13:47
Объем перевалки грузов в турецком порту Алиага превысил 11 млн тонн Турция 13:44
Полиция провела рейды в аптеках Гянджи (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13:33
Очень трогательное обращение детей азербайджанских медиков и самых юных граждан (ВИДЕО, ФОТО) Общество 13:32
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана принял участие в кампании "Чистые руки" (ВИДЕО) Общество 13:23
Сегодня лечение зараженных коронавирусом – приоритет для Азербайджана – политолог Политика 13:22
Объемы перевалки грузов через турецкий порт Карабига достигли 2 млн тонн В мире 13:13
Объем перевалки грузов через турецкий порт Измир превысил 1 млн. тонн Турция 13:13
Пять городов Казахстана закроют на карантин из-за угрозы коронавируса Казахстан 13:09
Завтра в Баку местами будет дождливо Общество 13:04
В связи с особым карантинным режимом выезд-въезд в Геранбой ограничен Общество 13:04
Объем перевалки грузов через турецкий порт Искендерун превысил 9 млн. тонн Турция 13:03
Обнародован график телеуроков на 30 марта Общество 12:55
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 424 Армения 12:50
Азай Гулиев: Девиз "Мы сильны вместе!" должен стать основным для всех Политика 12:47
Агентство по развитию МСБ Азербайджана поддержало производство средств дезинфекции в стране Общество 12:44
Центробанк привлек 200 млн манатов у азербайджанских банков Финансы 12:38
Около 40 тысяч туристов из Украины посетили Турцию в феврале этого года Турция 12:36
Эльшад Мусаев: Раздувать и политизировать арест Тофига Ягублу ошибочно Политика 12:32
Грузия заявила о новых случаях заражения коронавирусом Грузия 12:30
Африке для борьбы с пандемией коронавируса экстренно требуется $100 млрд Другие страны 12:30
Азербайджан способен защититься от негативных последствий глобального кризиса - белорусский эксперт Политика 12:27
Изменен принцип работы альтернативных регистрационных центров Общество 12:22
ИВ: В бакинских зданиях и дворах дезинфекция бесплатна Общество 12:21
Загадочный мир ковроткачества – экспонаты из коллекции азербайджанского музея представлены в социальной сети (ФОТО) Культура 12:19
В Азербайджане влияние глобальных шоков на экономику и социум минимизировано Финансы 12:12
Ильяс Гусейнов: Национальная солидарность и единство - главное условие успешного выхода Азербайджана из испытания коронавирусом Общество 12:11
Срок действия сертификатов Asan Imza автоматически продлевается бесплатно Общество 12:00
В Москве зафиксировано больше 1 тыс случаев заболевания коронавирусом Россия 11:50
Хикмет Бабаоглу: Открытие медучреждения "Ени клиника" создаст дополнительные возможности в борьбе с коронавирусом Политика 11:48
В Австрии число заразившихся коронавирусом возросло Европа 11:38
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 3865 Израиль 11:27
В Баку обсудили влияние коронавируса на частный сектор Общество 11:20
ПСЖ хочет купить 17-летнего футболиста "Атлетико" Серрано Спорт 11:17
В столице Азербайджана усиливают меры по предотвращению развития коронавируса в общественном транспорте (ФОТО) Общество 11:15
Фонды Jack Ma и Alibaba отправят медицинскую помощь Азербайджану Общество 11:10
Бахруз Гулиев: Наши врачи, которые с риском для жизни исполняют свой профессиональный долг, достойны самой высокой похвалы Общество 11:03
Власти США следят за перемещением жителей страны в рамках борьбы с коронавирусом США 11:00
В Армении умерли еще двое пациентов с коронавирусом Армения 10:45
В Турции произошло землятресение Турция 10:37
"Бавария" намерена приобрести футболиста "Лацио" Фелипе Спорт 10:16
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 10:07
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 970 Другие страны 10:00
Хубэй восстановил авиасообщение после двухмесячного перерыва Другие страны 09:58
Курс маната по отношению к мировым валютам на 29 марта Финансы 09:55
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов Нагорно-карабахский конфликт 09:45
Тест владельца клуба НБА "Нью-Йорк" на коронавирус дал положительный результат США 09:15
В 2020 году Азербайджан начнет экспорт автомобилей Бизнес 09:00
В Уругвае зафиксирована первая смерть заразившегося коронавирусом Другие страны 08:52
В Токио впервые за 10 лет в конце марта выпал снег Другие страны 08:27
Шесть человек пострадали в результате торнадо в штате Арканзас США 08:11
До 229 человек увеличилось число заразившихся коронавирусом в Казахстане Казахстан 07:51
Власти Сингапура лишили гражданства нарушителя домашнего карантина Другие страны 07:25
Все новости