БАКУ/Trend/ - В некоторых подземных пешеходных переходах в Баку ограничено движение, сообщили в воскресенье Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана,.

По информации Агентства, ввиду усиления особого режима карантина для пресечения распространения коронавирусной инфекции на территории страны ограничено движение в подземных пешеходных переходах, выходящих на приморский бульвар, парки и места отдыха.

Напомним, что с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане был объявлен особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и возможных осложнений. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой возрастной категории. За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, а также грузовиков, выезд и въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район ограничен, запрещено скопление граждан в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах в группы более 10 человек.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине мы еще раз призываем население страны строго соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров.

От граждан требуется соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае острой необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и соблюдать особый карантинный режим.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)