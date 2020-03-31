Совет печати Азербайджана обнародовал рекомендации журналистам, работающим в режиме особого карантина (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В решении о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны от 30 марта 2020 года, предусматривающем применение особого режима на территории Азербайджана, средства массовой информации обозначены в числе сфер, которым разрешается продолжать свою деятельность при условии неукоснительного соблюдения требований и рекомендаций.

Об этом говорится в рекомендациях Совета печати Азербайджана относительно деятельности средств массовой информации в период особого режима, сообщает Trend со ссылкой на структуру.

В сообщении говорится, что СМИ являются важными информаторами работы по профилактике коронавирусной инфекции, а также проводят просветительскую работу, направленную на усиление чувства ответственности в обществе за угрозу заболевания. Данная деятельность чрезвычайно важна. Медиа-органы страны, дисциплинированно подходя к своей работе, демонстрируют приверженность роли и обязанностям журналистики в обществе, и в целом, своей профессии.

Совет печати Азербайджана (СПА) высоко оценивает все это и считает важным обратить внимание на следующие моменты для более эффективной работы СМИ в условиях особого режима:

• Ношение журналистами удостоверений личности и удостоверений, выданных им редакциями;

• Соблюдение журналистами указаний редакции, определение и следование их конкретности;

• При необходимости, официальное подтверждении поручений, выданных журналисту редакцией. Руководители СМИ должны рассмотреть возможность возникновения этой необходимости и предпринять соответствующие шаги. Следует учитывать, что это имеет важное значение с точки зрения обеспечения эффективности работы журналистов;

•Чуткий подход руководителей СМИ к строгому соблюдению журналистами правил, установленных для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией. В частности, контроль вопроса безопасности сотрудников, выезжающих в больницы, поликлиники и карантинные зоны, в которых находятся зараженные коронавирусом пациенты;

•Поиск официального подтверждения всех полученных знаний в связи с коронавирусной пандемией при использовании информации от Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджана и других государственных структур для недопущения распространения дезинформации и материалов без официального источника;

• Осмотрительный подход к выбору отраслевых экспертов при подготовке материалов, связанных с коронавирусом. Обращение внимания на степень важности представленных материалов для общества;

• Презентация материалов, раскрывающих опасность коронавирусной угрозы для человечества, прививающих чувство строгой ответственности и решительности в борьбе с коронавирусом, при этом не сея панику и не вызывая у людей депрессию, страх, стресс и путаницу.

Совет печати Азербайджана также сообщает, что созданная Советом совместно с Министерством внутренних дел Азербайджана мониторинговая группа уделяет внимание профессиональной деятельности журналистов в условиях особого режима.

В связи с этим были определены представители СПА и МВД (СПА - Аваз Рустамов -(050) 206 96 02; МВД - Ильхам Бабаев - (055) 771 82 62; Эльшад Гаджиев из ГУП города Баку - (055) 288 95 53). При необходимости журналисты могут связаться по указанным номерам мобильных телефонов.

Совет печати Азербайджана также отмечает, что случаи нарушения правил особого режима с использованием удостоверения журналиста также будут на контроле мониторинговой группы. В связи с этим будет проведено расследование конкретных фактов, а сотрудники местных органов полиции будут находиться в постоянном контакте с членами мониторинговой группы.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)