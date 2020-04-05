В Азербайджане зарегистрировано около 500 тысяч разрешений для физических лиц (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Пятого апреля на запросы граждан через "Систему получения разрешений и мониторинга во время применения особого карантинного режима" начали предоставляться разрешения.

Об этом сообщили Trend в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

В связи с получением разрешений для сотрудников, были зарегистрированы 494 307 разрешений посредством портала icaze.e-gov.az, в том числе 32 112 - для государственных и частных организаций, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

В связи с получением разрешений для сотрудников, посредством портала icaze.e-gov.az были зарегистрированы 494 307 разрешений, в том числе 32 112 - для государственных и частных организаций, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Для получения гражданами разрешений покинуть свои дома по различным нуждам, на короткий номер 8103 было отправлено 456 тысяч SMS-сообщений с 223 тысяч мобильных номеров, из которых около 284 тысячи сообщений (то есть 62 процента) не были подтверждены, так как они были отправлены не по теме и никак не соответствовали установленным правилам получения разрешения на выход из дома.

В Агентстве отметили, что отправка SMS-сообщений, не соответствующих условиям функционирования системы, препятствует своевременной отправке SMS гражданам, желающим покинуть место жительства по мере необходимости: "Мы призываем всех граждан избегать подобного, иначе это будет расценено как нарушение требований карантинного режима. Мы рекомендуем гражданам отправлять SMS-запросы за 30-60 минут до того, как они планируют покинуть дом. Ответное сообщение (разрешение) придет в течение одного часа".

В ответном, на обращение граждан SMS-сообщении, указывается срок действия предоставленного разрешения, например: «Данное SMS-сообщение, полученное по второму пункту, разрешает покинуть жилое помещение на 2 часа с момента получения данного сообщения».

После получения такого разрешения, гражданин может покинуть место своего проживания для удовлетворения необходимых нужд.

В случае возникновения трудностей в получении или отправке SMS-сообщений граждане могут обратиться на горячую линию «ASAN xidmət» по номеру 9108, а также в колл-центры мобильных операторов:

Для абонентов Azercell - *1111; с городского телефона: +994 (012) 490 49 49;

Для абонентов Bakcell - 555; с городского телефона: +994 (012) 498 89 89;

Для абонентов Nar - 777; с городского телефона: +994 (012) 444 07 77.

Причины задержки ответов на СМС-обращения могут быть разными. Среди них - технические возможности различных моделей телефонов нового и старого поколения, нагрузка в сети в результате неоднократного обращения некоторых лиц к системе, а также другие технические причины. При выходе из дома обязательным условием является наличие у гражданина удостоверения личности.

В настоящее время система SMS-разрешений работает в режиме полной готовности. В случае возникновения каких-либо проблем граждане будут немедленно проинформированы об этом.

Еще раз обращаем внимание граждан на то, что пользоваться услугой рекомендуется только в случае необходимости. Злоупотребления использования системы SMS-разрешений будут расследоваться и лица виновные в этом будут привлечены к ответственности.