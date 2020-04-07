Глава государства своим гуманным шагом даровал нам свободу - помилованный в Азербайджане заключенный

БАКУ /Trend/ - Выражаю глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за то, что он простил мне неотбытую часть наказания за тяжкое преступление.

Об этом во вторник сказал Trend заключенный Эйваз Гулиев 1953 года рождения, помилованный по распоряжению Президента Ильхама Алиева.

Осужденный на 13 лет лишения свободы за убийство своего соседа девять лет назад Гулиев помилован спустя восемь лет и 10 месяцев.

"Никто не хотел бы попасть сюда. До конца моего срока наказания оставалось три года и 2 месяца. Рад, что глава государства своим гуманным шагом даровал нам свободу. Когда я услышал, что в списке помилованных есть и моё имя, то очень обрадовался. Я отец 11 детей, и всегда зарабатывал на хлеб честным трудом", - сказал Гулиев.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев шестого апреля подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц". После рассмотрения направленных главе государства обращений ряда осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), и членов их семей, с учетом состояние здоровья осужденных, их поведения в период отбывания наказания, и принципов гуманизма, от неотбытой части наказания были освобождены 176 человек.

В целом за период независимости в Азербайджане подписаны 66 распоряжений о помиловании, 11 актов амнистий.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)