В Сабаильском районе Баку продолжаются работы по дезинфекции (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Согласно требованиям и рекомендациям Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана в рамках борьбы с коронавирусной пандемией с целью защиты здоровья населения, пресечения распространения инфекции, а также ее возможных последствий, в центральной части столицы, в том числе на протяжении улицы Истиглалийет проводятся дезинфекционные работы, организованные ИВ Сабаильского района Баку.

Как сообщили во вторник Trend в ИВ, глава исполнительной власти Вугар Зейналов на месте ознакомился с ходом дезинфекционных работ.

Работы осуществляются на центральных улицах, в находящихся здесь жилых зданиях, парках, подземных переходах, остановках.

Специальным раствором обрабатываются скамейки, установленные в парках, фонарные столбы, мусорные урны, посаженные кусты, различные деревья.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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