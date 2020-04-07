Сахиль Бабаев: Размеры платежей предпринимателей в Госфонд соцзащиты могут быть снижены

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения совместно с министерством экономики подготовило предложения в связи с оптимизацией платежей в Государственный фонд социальной защиты.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр сообщил, что речь идет о некотором снижении платежей частных предпринимателей в Государственный фонд социальной защиты.

"Речь идет о различных коэффициентах для Баку и других регионов. Однако взносы по социальному страхованию ни для кого не будут отменены. Потому что эти средства не принадлежат ни государству, ни работодателю. Эти средства положены работнику, то есть это его депозит для получения пенсии в будущем. Никто не имеет права в сговоре с предпринимателем отменить взнос по социальному страхованию. Это - нарушение конституционных прав работников. Мы можем лишь повременить с требованиями по этим взносам. Например, не взимать штрафы и проценты за 2-3-месячные задержки", - сказал Сахиль Бабаев.

Министр посчитал, что льготы не предусмотрены наемным работникам.

"Потому что государство окажет поддержку в выплате зарплат наемных работников, где также будут учтены их взносы по социальному страхованию. Поэтому необходимо платить взносы по соцстрахованию работников. Что касается предпринимателей, то они сами являются плательщиками, и обеспечивают свою будущую пенсию. Учитывая определенные трудности, в частности для регионов мы планируем идти на послабления", - сказал Сахиль Бабаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)