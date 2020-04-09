Издательский дом NARGIS предоставляет бесплатный доступ к диджитал-версии своего журнала

БАКУ/Trend - В эти трудные для всех времена Издательский дом NARGIS, заботясь о своих соотечественниках и поддерживая акцию #EvdəQal, предоставляет бесплатный доступ к диджитал-версии своего журнала. Апрельский выпуск, посвященный теме «Мечта», доступен для скачивания на официальном сайте издания www.nargismagazine.com. Вы можете найти в журнале эксклюзивное интервью с актрисой, моделью, «девушкой Бонда» – Ольгой Куриленко, ознакомиться с модными трендами этой весны, почитать предсказания на апрель от астролога и полезные советы психолога, узнать, где и когда смотреть лучшие мировые постановки и другие культурные программы в режиме онлайн, а также мысленно пуститься в путешествие с рубрикой Travel Blog Love, Nargis. Вас ждет всё самое интересное из мира моды, искусства и культуры!

На сайте также доступен архив: вы можете почитать любой оцифрованный выпуск журнала NARGIS. В доступе целых 70 выпусков! Во время вынужденной самоизоляции и карантина из-за пандемии коронавируса последующие выпуски журнала также будут в открытом доступе для всех!

NARGIS – это журнал о жизни, культуре, искусстве, моде. Журнал издается с 2012 года в печатном формате и имеет электронную версию на трех языках: азербайджанском, русском и английском. Главный редактор – Ульвия Махмудова.

Активная ссылка для скачивания – https://www.nargismagazine.az/#issue_70