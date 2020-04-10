В Баку выявлены пункты продажи продовольствия в антисанитарных условиях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представителями Департамента торговли и услуг города Баку, районных исполнительных властей столицы, Агентства по пищевой безопасности и правоохранительных органов были проведены рейды с целью проверки соблюдения санитарных норм в пунктах продажи мяса и других продуктов питания.

Как сообщает в пятницу Trend, со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку, в результате рейдов был выявлен ряд недостатков и приняты соответствующие меры.

ИВ Баку отмечает, что в целях предотвращения угрозы распространения короновируса (COVID-19) в Азербайджане продолжаются широкомасштабные медико-профилактические, дезинфекционные и другие превентивные комплексные мероприятия и в рамках проводимой в этом направлении работы особое внимание уделяется вопросам пищевой безопасности.

Тем не менее, несмотря на проводимые мероприятия и широкую просветительскую работу, некоторые бизнесмены, ставящие личные интересы выше здоровья тысяч людей, занимаются заготовкой и продажей продуктов питания в антисанитарных, опасных для здоровья людей условиях.

Так, в ходе рейдов в различных районах Баку - на улицах Джейхуна Гаджибейли, Мирмахмуда Кязымовского, Юсифа Везирова, Гадира Мамедова и др. были выявлены объекты, где нарушались санитарные правила и не соблюдались требования карантина. Деятельность этих объектов была приостановлена, ларьки, в которых функционировали некоторые объекты, были демонтированы, а окружающая территория дезинфицирована.

ИВ отмечает, что рейды будут проводиться регулярно во всех районах столицы.

(Текст: Эльдар Джанашвили)