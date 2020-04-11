Около 35 тысяч безработных получили единовременную выплату

БАКУ/Trend/ - Выплаты 35 тысяч безработных уже переведены в почтовые отделения и филиалы банков.

Как сообщает Trend, об этом заявил заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

"Министерство труда и социальной защиты населения выплатило единовременные выплаты еще 15 тысяч лицам, зарегистрированным в качестве безработных. Средства на оплату перечислялись в филиалы банков и почтовые отделения",-сказал он.

По словам Талыбова, при обращении этих лиц на указанный ими номер телефона будет отправлено SMS об этом. Получив сообщение, они могут обратиться в любое почтовое отделение и в любой филиал банка с удостоверением личности, после получения соответствующего разрешения на выход из дома.

"Выплаты тем, кто зарегистрирован как безработный, продолжаются ежедневно. С 9 по 10 апреля в почтовые отделения и филиалы банков были переведены средства на единовременную выплату 10 тысячам человек. В целом, до сих пор уже осуществлена единовременная выплата 35 тысячам безработных и будет обеспечена выплата другим зарегистрированным безработным", - сказал он.