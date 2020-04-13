Центр Гейдара Алиева поддержал США (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - 13-го апреля на здании Центра Гейдара Алиева была размещена проекция флага США, сообщает Trend со ссылкой на Центр.
Отметим, что ежедневно, с третьего апреля, на здание Центра Гейдара Алиева под аккомпанемент национальной музыки проецируется флаг одного из государств, где широко распространена пандемия.
Таким образом, Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам, сильно пострадавшим от распространения COVID-19. До сих пор на здании Центра были продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, России, Испании, Турции и Великобритании.
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