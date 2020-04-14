Газахский цементный завод поставляет бетон в больницы, строящиеся для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ООО «Газахский цементный завод» обеспечивает бетоном больницы, строящиеся для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Цемент и бетонные изделия, производимые ООО «Газахский цементный завод», успешно используются при строительстве стратегически наиболее важных объектов в стране.

Команда компании непрерывно работает над тем, чтобы предоставить бетон больницам, строящимся в городах Баку и Сумгайыте для лечения пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.

Целью компании является своевременное завершение строительства лечебных центров и содействие успешному лечению больных этой инфекцией в стране в скором времени.

БАКУ /Trend/ - ООО «Газахский цементный завод» обеспечивает бетоном больницы, строящиеся для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Цемент и бетонные изделия, производимые ООО «Газахский цементный завод», успешно используются при строительстве стратегически наиболее важных объектов в стране.

Команда компании непрерывно работает над тем, чтобы предоставить бетон больницам, строящимся в городах Баку и Сумгайыте для лечения пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.

Целью компании является своевременное завершение строительства лечебных центров и содействие успешному лечению больных этой инфекцией в стране в скором времени.