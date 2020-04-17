В период карантина число перевезенных автобусами пассажиров в Азербайджане снизилось на 85%

БАКУ /Trend/ - В период особого режима карантина число пассажиров, перевезенных в Азербайджане, исключая столицу, внутригородскими и внутрирайонными автобусами, уменьшилось на 85 процентов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госслужбу автомобильного транспорта Азербайджана.

Согласно информации, 1-3 апреля были перевезены 231 624 человека, 4-6 апреля - 124 292, 7-9 апреля - 63 653, 10-12 апреля – 69 043 и 13-15 апреля - 73 275 человек. В сравнении с началом апреля, 13-15 апреля количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 68,4 процента.

По направлениям Баку-Сумгайыт, Баку-Абшерон и Сумгайыт-Абшерон автобусами 1-3 апреля было перевезено 75 400 человек, 4-6 апреля - 54 405, 7-9 апреля - 45 275, 10-12 апреля - 43 460 и 13-15 апреля - 46 160 человек. В сравнении с началом апреля пассажироперевозки 13-15 апреля уменьшились на 38,8 процента.

В Службе также отметили, что среди водителей внутригородских и внутрирайонных автобусных маршрутов, а также маршрутов Баку-Сумгайыт, Баку-Абшерон и Сумгайыт-Абшерон случаев инфицирования коронавирусом не зафиксировано.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)