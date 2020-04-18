"Ичеришехер" отмечает 20-летний юбилей внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (ВИДЕО)
БАКУ/Trend - Как известно 18 апреля - Международный День Памятников и исторических мест, отмечается во всем мире, а также в Азербайджане. Этот день является знаменательным и для «Ичеришехер», отмечающего 20-летний юбилей внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В данной связи,многие известные люди и общественные деятели Азербайджана, а также всего мира, искренне поздравляют Государственный Историко-Архитектурный Заповедник «Ичеришехер» и азербайджанский народ.
Лента новостей
Минсвязи: В период особого карантинного режима почтовые отделения Азербайджана будут работать и в воскресенье
Хикмет Бабаоглу: В Азербайджане уже принимаются решения для восстановления экономики в постпандемический период
Вугар Байрамов: В условиях пандемии предпринимателям в Азербайджане предоставлены не только финансовая поддержка, но и льготы
Афет Гасанова: Президент Ильхам Алиев поставил задачу по более широкому решению проблем малообеспеченных семей
Господин Президент, Ваше отношение к здоровью народа как к важному фактору укрепило нашу веру в Вас - письма Президенту Ильхаму Алиеву
Муса Гасымлы: Среди мер борьбы с последствиями пандемии особое место занимает поддержка занятости и социального благополучия граждан Азербайджана
Эльнур Аллахвердиев: Нет никаких сомнений в восстановлении по окончании пандемии темпов экономического развития Азербайджана
Все шаги и меры, предпринимаемые руководством Азербайджана в борьбе с пандемией, направлены на улучшение социальной защиты и благосостояния граждан - российский эксперт
Президент Ильхам Алиев: В нынешних условиях попытки обмануть государство будут приравнены к предательству
Президент Ильхам Алиев: В течение двух месяцев государство должно ежемесячно выплачивать 190 манатов не 200 тысячам, а 600 тысячам человек
Президент Ильхам Алиев: Считаю, что продление карантинного режима является единственно верным решением
Президент Ильхам Алиев: В период пандемии основными приоритетами для нас являются здоровье людей, их социальная защита и рост экономической активности в соответствии с ситуацией
Вугар Байрамов: Подготовленный социальный пакет служит укреплению социальных гарантий незанятых граждан