"Ичеришехер" отмечает 20-летний юбилей внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (ВИДЕО)

БАКУ/Trend - Как известно 18 апреля - Международный День Памятников и исторических мест, отмечается во всем мире, а также в Азербайджане. Этот день является знаменательным и для «Ичеришехер», отмечающего 20-летний юбилей внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В данной связи,многие известные люди и общественные деятели Азербайджана, а также всего мира, искренне поздравляют Государственный Историко-Архитектурный Заповедник «Ичеришехер» и азербайджанский народ.