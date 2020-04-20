В Азербайджане начался онлайн-прием обращений по рассмотрению результатов выпускного экзамена

БАКУ /Trend/ - Начался прием электронных заявлений для рассмотрения обращений в связи с результатами первого тура выпускного экзамена для 9-х классов, проведенного 1 марта, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Прием электронных заявлений будет вестись до 22 апреля.

Лица, желающие обратиться в Апелляционную комиссию, могут в этих целях пройти по ссылке apelyasiya.dim.gov.az.

Обращения начнут рассматриваться с 27 апреля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)